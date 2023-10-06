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Кипр
Коммерческая
Коммерческая недвижимость с видом на горы на Кипре
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16 объектов найдено
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Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Никосия, Кипр
226 м²
Продается бизнес площадью 226 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€1,64 млн
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Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Никосия, Кипр
900 м²
Продается бизнес площадью 900 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€2,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
1 050 м²
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
€3,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
805 м²
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€4,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на горы, с видом на город
Лимасол, Кипр
4 337 м²
Продается элитный бизнес-центр площадью 4337 кв.м в Лимассола, районе Като Полемидиа. На вос…
€12,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Лимасол, Кипр
4 175 м²
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны Лимассола, р…
€22,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
789 м²
Инвестиционный проект на продажу. Трехэтажное здание из 6 квартир общей площадью 789 кв.м. В…
€2,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лимасол, Кипр
1 775 м²
Предлагается на продажу 7-ми этажное здание, расположенное на улице Кристаки Крану в престиж…
€12,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
4 175 м²
9
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны Лимассола, р…
€22,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
4 337 м²
8
Продается элитный бизнес-центр площадью 4337 кв.м в Лимассола, районе Като Полемидиа. На вос…
€12,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
805 м²
1
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€4,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
1
1 050 м²
1
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
€3,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
900 м²
1
Продается бизнес площадью 900 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€2,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
226 м²
1
Продается бизнес площадью 226 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€1,64 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
1 775 м²
7
Предлагается на продажу 7-ми этажное здание, расположенное на улице Кристаки Крану в престиж…
€12,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
789 м²
1
Инвестиционный проект на продажу. Трехэтажное здание из 6 квартир общей площадью 789 кв.м. В…
€2,00 млн
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