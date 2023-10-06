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Отели с видом на море на Кипре

Кипр
8
Пафос
7
Лимасол
3
Никосия
3
Отель В архив
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1 объект найдено
Отель 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Лимасол, Кипр
Отель 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лимасол, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 927 м²
Количество этажей 7
ЛАЙЛА | Здание смешанного назначения с разрешениями. В апарт-отеле Layla есть 11 великоле…
€2,55 млн

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