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Виллы с террасой в Chloraka, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Вилла 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 3
Вилла с бассейном недалеко от пляжа, Хлорака, Кипр Предлагается вилла с бассейном, парковко…
$1,30 млн
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