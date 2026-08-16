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Виллы с бассейном в Chloraka, Кипр

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8 объектов найдено
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 504 м²
Продается: просторная вилла с пятью спальнями в комплексе The Gallery, Пафос — идеально для …
$1,83 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 400 м²
Продается: просторная вилла с пятью спальнями в комплексе The Gallery, Пафос — идеально для …
$2,46 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Продается: вилла с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в комплексе LIBRA, эксклюзивное закрыто…
$516,337
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Продается эксклюзивная вилла с 4 спальнями в Хлораке. Эта современная вилла на холме соче…
$1,20 млн
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Вилла 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Вилла 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Τhekla - Famagusta…
$466,922
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Olivia Homes органично сочетает в себе элегантность и практичность,  современный комфорт и э…
$921,233
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Olivia Homes органично сочетает в себе элегантность и практичность,  современный комфорт и э…
$1,19 млн
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Вилла 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Вилла 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia hekla - Famagusta …
$468,922
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