Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Chloraka
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Сад

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Chloraka, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 5 спален в Chloraka, Кипр
Квартира 5 спален
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Villa with Sea Views and Private Swimming Pool. Welcome to this stunning detached villa loc…
$5,225
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти