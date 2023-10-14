Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Chloraka
  5. Квартиры

Квартиры с видом на горы в Chloraka, Кипр

однокомнатные
3
трехкомнатные
10
четырехкомнатные
8
Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Новая закрытая резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Хлорака, Кипр Предлагаютс…
€620,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с живописными видами рядом с пляжем и центром Пафоса, Хлорака, Кипр Предлагаю…
€399,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 78 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
€240,000
Realting.com
Перейти