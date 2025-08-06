Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Айя-Напа
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Айя-Напе, Кипр

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 773 м²
Эта вилла с 5 спальнями в комплексе Ionion Seafront Villas расположена в нескольких шагах от…
$1,92 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 601 м²
Эта вилла с 5 спальнями в элитном комплексе Pliades расположена у самого моря, в спокойном р…
$1,74 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти