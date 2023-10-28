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Кипр
Коммерческая
Айя-Напа
Производственные помещения
Производственные здания в Айя-Напа, Кипр
коммерческая недвижимость
4
Производство
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