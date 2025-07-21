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Жильё в Athienou Municipality, Кипр

Athienou
7
7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Athienou, Кипр
Квартира 2 спальни
Athienou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 2/2
Апартаменты с 3 спальнями - просторная семья, живущая рядом с деревней Апартаменты с тремя с…
$201,097
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Квартира 2 спальни в Athienou, Кипр
Квартира 2 спальни
Athienou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира - Практическая жизнь с открытым пространством Идеально подходит для неб…
$177,849
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Квартира 1 спальня в Athienou, Кипр
Квартира 1 спальня
Athienou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Апартаменты с 1 спальней - современный комфорт в деревне Эта продуманная однокомнатная кварт…
$133,677
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Athienou, Кипр
Квартира 1 спальня
Athienou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Апартаменты с 1 спальней - современный комфорт в деревне Эта продуманная однокомнатная кварт…
$122,053
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Квартира 2 спальни в Athienou, Кипр
Квартира 2 спальни
Athienou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира - Практическая жизнь с открытым пространством Идеально подходит для неб…
$184,823
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Квартира 1 спальня в Athienou, Кипр
Квартира 1 спальня
Athienou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/2
Апартаменты с 1 спальней - современный комфорт в деревне Эта продуманная однокомнатная кварт…
$145,301
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Квартира 2 спальни в Athienou, Кипр
Квартира 2 спальни
Athienou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира - Практическая жизнь с открытым пространством Идеально подходит для неб…
$173,199
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