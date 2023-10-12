Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Athienou

Жильё в Athienou, Кипр

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Мутайяка , Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Мутайяка , Кипр
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Продается трехкомнатная квартира с садом на крыше в Джермасогея - провинция Лимассол, площад…
€724,696
Квартира 3 спальни с парковкой в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 158 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 158 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€709,513
Квартира 2 спальни с property features coming soon в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни с property features coming soon
Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Услуги: Частные жители бассейн для отдыха и развлечений. Просторные веранды, чтобы насладить…
€395,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этот современный жилой комплекс можно легко назвать одним из самых необычных в Пафосе. С зак…
€344,384
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 82 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€781,307
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 102 м²
Two bedroom apartment under construction for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with…
€240,274
Квартира 2 спальни с парковкой, с AC - TV - Tel Infrastructure в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с парковкой, с AC - TV - Tel Infrastructure
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€66,226
Квартира 2 спальни с furnishings в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 104 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€246,625
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами в Героскипу, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
Героскипу, Кипр
Комнаты 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с видом на море в 150 метрах от пляжей, Героскипу, Кипр Предлагаются виллы с …
€1,86 млн
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€536,463
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 137 м²
 Современный жилой комплекс с  домами с 3 спальнями площадью 137-145 кв.м. в Пафосе . Дома и…
€314,122
Коттедж 3 спальни с furnishings в Никосия, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 175 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€231,827
Realting.com
Перейти