ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Athienou
Жильё в Athienou, Кипр
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Мутайяка , Кипр
3
125 м²
Продается трехкомнатная квартира с садом на крыше в Джермасогея - провинция Лимассол, площад…
€724,696
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой
Лимасол, Кипр
4
158 м²
2/1
Продается квартира площадью 158 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€709,513
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с property features coming soon
Пафос, Кипр
2
2
87 м²
Услуги: Частные жители бассейн для отдыха и развлечений. Просторные веранды, чтобы насладить…
€395,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
98 м²
Этот современный жилой комплекс можно легко назвать одним из самых необычных в Пафосе. С зак…
€344,384
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
1
82 м²
6/1
Продается квартира площадью 82 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€781,307
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Ларнака, Кипр
2
102 м²
Two bedroom apartment under construction for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with…
€240,274
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с AC - TV - Tel Infrastructure
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
60 м²
€66,226
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Пафос, Кипр
3
2
104 м²
2/1
Продается квартира площадью 104 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€246,625
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
Героскипу, Кипр
5
360 м²
3
Комплекс вилл с видом на море в 150 метрах от пляжей, Героскипу, Кипр Предлагаются виллы с …
€1,86 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
4
183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€536,463
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Пафос, Кипр
4
137 м²
Современный жилой комплекс с домами с 3 спальнями площадью 137-145 кв.м. в Пафосе . Дома и…
€314,122
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Никосия, Кипр
4
2
175 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 175 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€231,827
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL