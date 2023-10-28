Эта потрясающая вилла на продажу или в аренду расположена всего в 200 метрах от пляжа в Лимассоле и представляет собой роскошное жилье, созданное для незабываемых моментов как во время отдыха, так и в повседневной жизни. Вилла имеет пять просторных спален, расположенных на трех уровнях, и предлагает много места для отдыха и развлечения гостей.
Концептуальный дизайн виллы сосредоточен на создании исключительного уровня роскоши, а ее четыре уровня представляют собой целый ряд удобств и пространств, созданных для максимального комфорта и удовольствия. Подземный уровень дома оснащен парковочным местом на три автомобиля, а также утилитарной зоной, комнатой для горничной и прачечной.
Перейдя на первый уровень, вы увидите просторную приемную с роялем и стеклянным переходом, ведущим к кухне и столовой. Отсюда лифт или центральная лестница ведут на верхние и подземные уровни.
На втором уровне расположены три большие спальни и главная спальня с гардеробами и ванными комнатами. Наконец, на третьем уровне находится красивый сад и терраса, идеально подходящие для отдыха и наслаждения потрясающими видами.
В сердце внутреннего двора виллы вы найдете частный бассейн, окруженный красивым ландшафтным дизайном, и зону для отдыха. Вилла также оснащена передовыми инженерными технологиями, включая системы управления умным домом нового поколения, систему подогрева пола и систему кондиционирования VRV, обеспечивающие комфортное и роскошное проживание.
Если вы ищете потрясающую виллу в Лимассоле, которая предлагает исключительный уровень роскоши, просторные жилые площади и близость к пляжу, то это идеальное объект.
Вилла также сдается в аренду - 20,000 евро в месяц.
Удобства:
Частный плавательный бассейн, идеально подходящий для отдыха и принятия солнечных ванн.
Прекрасный сад с ландшафтным дизайном обогащает впечатления от жизни на свежем воздухе.
Характеристики объекта:
Aria Villa 2 - это грандиозная вилла с 4 спальнями, расположенная в уникальном и привилегированном месте.
Благодаря своему возвышенному положению, из окон открывается великолепный вид на юго-запад.
Общая площадь виллы составляет 355 кв. м.
Экспертно разработанный дизайн сочетает в себе стиль и функциональность.
Гостиная открытой планировки объединена с современной кухней, что создает просторную и гостеприимную атмосферу.
Каждая из четырех спален включает в себя ванную комнату для дополнительного уединения и удобства.
При строительстве использовались натуральные материалы: камень, теплая древесина ироко и роскошный мрамор, добытый прямо из земли.
В архитектуре виллы гармонично сочетаются облицовочный бетон, натуральный камень и террасы с обрамлением из ироко, создавая гармоничный баланс материалов.
Преимущества:
Уникальная ориентация виллы обеспечивает жильцам беспрецедентные виды.
Расположенная в одном из самых престижных пригородов Лимассола, она повышает эксклюзивность и ценность недвижимости.
Из окон открывается захватывающий вид на побережье и пристань для яхт Лимассола, а всего в нескольких минутах ходьбы находятся лучшие пятизвездочные отели Лимассола.
Aria Residences занимает привилегированное положение в одном из самых престижных пригородов Лимассола, откуда открывается захватывающий вид на побережье Лимассола и пристань для яхт, а также всего в нескольких минутах от лучших пятизвездочных отелей Лимассола. Aria, состоящая из 6 роскошных вилл, 9 таунхаусов, 12 сьютов и 2 резиденций, предлагает современную жизнь всего в нескольких минутах от города. Виллы Aria расположены вокруг частных бассейнов, откуда открываются потрясающие виды на море, город и горы. Они отвечают вкусам взыскательных клиентов.
Первая пристань для супер-яхт на Кипре, проект Лимассол Марина включает в себя элегантные резиденции и пристань для яхт до 110 м, а также рестораны и бутики.
Полностью интегрированная пристань для яхт предлагает уникальный кластер апартаментов, окруженных морем, и роскошные виллы с собственными причалами, всего в двух шагах от песчаного пляжа, фитнеса центра, зон отдыха, ресторанов, магазинов и культурных объектов.
Типы вилл: 3, 4 спальни
Крытая площадь: 239 кв.м - 511 кв.м.
Земельный участок: 229 кв.м - 644 кв.м.
Цена: €3,900,000 - €9,600,000
Если вы заинтересованы в приобретении элитной виллы в марине Лимассола, пожалуйста, свяжитесь с агентством недвижимости Taysmond для организации просмотра.
Цена не включает НДС.