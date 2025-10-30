Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Акротири
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис

Долгосрочная аренда офисов в Акротирях, Кипр

1 объект найдено
Офис 70 м² в Trachoni, Кипр
Офис 70 м²
Trachoni, Кипр
Площадь 70 м²
Office for rent in Trachoni area in Limassol with covered area  70  square meters.The office…
$639
в месяц
