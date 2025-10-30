Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Акротири
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Акротирях, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Nice two bedroom apartment with stylish design located in Trachoni is available now. It has …
$1,742
в месяц
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Trachoni, Кипр
Квартира 5 спален
Trachoni, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
The property is a short drive to the Limassol Casino and the highway.There are 4 bedrooms on…
$4,529
в месяц
Оставить заявку
Квартира в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира
Trachoni Municipality, Кипр
Площадь 1 000 м²
Warehouse located in Trachoni in Limassol is available now. It has covered area 1000 square …
$1,045
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти