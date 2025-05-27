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Виллы в Aglangia, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 355 м²
Рассматриваемая недвижимость представляет собой дом с тремя спальнями, расположенный в Аглан…
$786,386
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Вилла в Никосия, Кипр
Вилла
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Роскошный двухэтажный дом с цокольным этажом, расположенный в одном из самых привлекательных…
$1,13 млн
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Параметры недвижимости в Aglangia, Кипр

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