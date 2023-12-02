  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Agios Sozomenos

Продажа новостроек в Agios Sozomenos

квартиры
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Жилой комплекс Двухэтажная вилла с садом и гаражом, Дали, Кипр
Жилой комплекс Двухэтажная вилла с садом и гаражом, Дали, Кипр
Agios Sozomenos, Кипр
от
€398,000
Агентство: TRANIO
Предлагается элитная вилла с крытой террасой, двойным гаражом и красивым садом. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет, спальня с ванной комнатой и отдельным входом. Второй этаж: четыре большие спальни (главная спальня имеет собственную ванную комнату, три спальни имеют общую ванную комнату). Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Дали к юго-востоку от Никосии.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в пригороде Никосии, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в пригороде Никосии, Кипр
Agios Sozomenos, Кипр
от
€255,335
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с просторными верандами, собственными садами и парковочными местами. Резиденция включает 8 трехкомнатных квартира и 3 четырехкомнатные квартиры. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Никосии, недалеко от других крупных городов, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти