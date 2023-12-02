Agios Sozomenos, Кипр

от €398,000

Предлагается элитная вилла с крытой террасой, двойным гаражом и красивым садом. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет, спальня с ванной комнатой и отдельным входом. Второй этаж: четыре большие спальни (главная спальня имеет собственную ванную комнату, три спальни имеют общую ванную комнату). Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Дали к юго-востоку от Никосии.