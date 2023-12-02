Предлагается элитная вилла с крытой террасой, двойным гаражом и красивым садом.
Особенности квартир
Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет, спальня с ванной комнатой и отдельным входом.
Второй этаж: четыре большие спальни (главная спальня имеет собственную ванную комнату, три спальни имеют общую ванную комнату).
Удобства и оснащение в доме
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Подготовка для установки сигнализации
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Дали к юго-востоку от Никосии.
Предлагаются квартиры с просторными верандами, собственными садами и парковочными местами.
Резиденция включает 8 трехкомнатных квартира и 3 четырехкомнатные квартиры.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Никосии, недалеко от других крупных городов, рядом со всей необходимой инфраструктурой.