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Инвестиционная недвижимость в Agia Napa Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Инвестиционная 1 005 м² в Айя-Напа, Кипр
Инвестиционная 1 005 м²
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 005 м²
Этот удивительный проект состоит из 3 блоков. блокировать B является одним из трех похожих, …
$3,64 млн
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