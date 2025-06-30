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Отели в Agia Napa Municipality, Кипр

Айя-Напа
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4 объекта найдено
Отель в Айя-Напа, Кипр
Отель
Айя-Напа, Кипр
A tourist village is now available for sale in prime location of Ayia Napa. The tourist vill…
$63,21 млн
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Отель в Айя-Напа, Кипр
Отель
Айя-Напа, Кипр
Offering an outdoor pool and a restaurant, Hotel is located in Ayia Napa resort. It features…
$3,10 млн
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Отель 1 214 м² в Айя-Напа, Кипр
Отель 1 214 м²
Айя-Напа, Кипр
Площадь 1 214 м²
Standing in the center of Ayia Napa, this project is an boutique luxury hotel. Featuring mod…
$3,88 млн
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Отель 486 м² в Айя-Напа, Кипр
Отель 486 м²
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 12
Площадь 486 м²
Блок имеет 4 однокомнатные квартиры и 8 студий. Он покрыл парковку для всех квартир и сада н…
$913,688
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Типы недвижимости в Agia Napa Municipality

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