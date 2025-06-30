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Коммерческая недвижимость в Agia Napa Municipality, Кипр

Айя-Напа
7
8 объектов найдено
Отель в Айя-Напа, Кипр
Отель
Айя-Напа, Кипр
A tourist village is now available for sale in prime location of Ayia Napa. The tourist vill…
$63,21 млн
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Отель в Айя-Напа, Кипр
Отель
Айя-Напа, Кипр
Offering an outdoor pool and a restaurant, Hotel is located in Ayia Napa resort. It features…
$3,10 млн
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Отель 1 214 м² в Айя-Напа, Кипр
Отель 1 214 м²
Айя-Напа, Кипр
Площадь 1 214 м²
Standing in the center of Ayia Napa, this project is an boutique luxury hotel. Featuring mod…
$3,88 млн
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Отель 486 м² в Айя-Напа, Кипр
Отель 486 м²
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 12
Площадь 486 м²
Блок имеет 4 однокомнатные квартиры и 8 студий. Он покрыл парковку для всех квартир и сада н…
$913,688
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Магазин 300 м² в Сотира, Кипр
Магазин 300 м²
Сотира, Кипр
Площадь 300 м²
Amazing Restaurant-Cypriot tavern for sale in Sotira village with great reputation all aroun…
$542,875
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Офис 315 м² в Айя-Напа, Кипр
Офис 315 м²
Айя-Напа, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 315 м²
Welcome to this exceptional office space in the heart of Larnaca, Cyprus, perfect for busine…
$7,08 млн
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Инвестиционная 1 005 м² в Айя-Напа, Кипр
Инвестиционная 1 005 м²
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 005 м²
Этот удивительный проект состоит из 3 блоков. блокировать B является одним из трех похожих, …
$3,64 млн
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Коммерческое помещение 113 м² в Айя-Напа, Кипр
Коммерческое помещение 113 м²
Айя-Напа, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Фантастический ресторан в самом сердце Айя-Напы, Фамагуста. Этот превосходный ресторан распо…
$1,14 млн
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Типы недвижимости в Agia Napa Municipality

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