  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Agia Marina Xyliatou
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Agia Marina Xyliatou, Кипр

2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Ая Марина, Кипр
Квартира 4 комнаты
Ая Марина, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
О проекте TessaMent — это современный жилой комплекс в одном из самых центральных и востр…
$163,165
Пентхаус 3 комнаты в Ая Марина, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Ая Марина, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
О проекте TessaMent — это современный жилой комплекс в одном из самых центральных и востр…
$152,102
Параметры недвижимости в Agia Marina Xyliatou, Кипр

с садом
Недорогая
Элитная
