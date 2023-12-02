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Склады в Загребская жупания, Хорватия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Склад 1 комната в Grad Zapresic, Хорватия
Склад 1 комната
Grad Zapresic, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
www.biliskov.com  ID: 13485 Запрешич, Улица Кардинала Степинац Коммерческое помещение 33,7…
€80,000
в месяц
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