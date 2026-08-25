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Продажа офисных помещений в Загребской жупания, Хорватия

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коммерческая недвижимость
9
инвестиционная недвижимость
3
1 объект найдено
Офис 93 м² в Самобор, Хорватия
Офис 93 м²
Самобор, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 93 м²
www.biliskov.com  ID: 13744 Самобор, Центр Коммерческое помещение 92,77 м2 на первом этаже…
$253 762
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