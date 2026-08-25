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Производственные здания в Загребской жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Производство 8 200 м² в Самобор, Хорватия
Производство 8 200 м²
Самобор, Хорватия
Число комнат 20
Площадь 8 200 м²
Самобор Производственно-складские помещения общей площадью 8 200 м2 построены в 3-х корпуса…
$6,57 млн
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