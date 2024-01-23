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Коммерческая недвижимость в Задарская жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Другое в Сали, Хорватия
Другое
Сали, Хорватия
Площадь 1 000 000 м²
Земля ок. 100 га с возможностью строительства домов отдыха и развития экоагротуризма в соотв…
Цена по запросу
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Velesdar Real Estate
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