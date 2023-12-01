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Коммерческая недвижимость в Вуковарско-Сремская жупания, Хорватия

2 объекта найдено
Инвестиционная в Opatovac, Хорватия
Инвестиционная
Opatovac, Хорватия
СЛАВОНИЯ, район ИЛОК, АГРОТУРИЗМ НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПРОДАЖУ С ВИНОГРАДНИКАМИ ПЛОЩАДЬЮ 14 ГА РЯД…
€1,39 млн
в месяц
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Отель 28 комнат с Spalni в Privlaka, Хорватия
Отель 28 комнат с Spalni
Privlaka, Хорватия
Комнаты 28
Кол-во ванных комнат 26
Площадь 607 м²
Привлака, гостиница 607 м2 на 3 этажах, на участке 2012 м2. Отель расположен в тихом месте …
€3,50 млн
в месяц
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