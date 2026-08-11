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Квартиры в Вуковарско-Сремской жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Privlaka, Хорватия
Квартира 3 спальни
Privlaka, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 143-7
$692,294
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Параметры недвижимости в Вуковарско-Сремской жупания, Хорватия

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