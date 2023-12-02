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Дома в Врлика, Хорватия

1 объект найдено
Дом 7 комнат с Spalni в Врлика, Хорватия
Дом 7 комнат с Spalni
Врлика, Хорватия
Комнаты 7
Площадь 600 м²
Врлика, мы продаем жилой дом, разделенный на пять квартир, общей площадью 600м2 на участке 8…
€550,000
в месяц
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