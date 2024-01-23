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Коммерческая недвижимость в Воднян, Хорватия

1 объект найдено
Другое 2 спальни в Воднян, Хорватия
Другое 2 спальни
Воднян, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ВОДНЯН — ПУЛАДом выходного дня площадью 50 м2 в качестве загородного дома и около 1,1 га зем…
€260,000
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