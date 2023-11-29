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Земельные участки в Вис, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Podstrazje, Хорватия
Земельные участки
Podstrazje, Хорватия
Площадь 4 105 м²
Сельскохозяйственные угодья с видом на море, остров Вис В поселении Маринье Землье, которое …
€45,000
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Земельные участки в Podstrazje, Хорватия
Земельные участки
Podstrazje, Хорватия
Площадь 304 м²
Проект виллы расположен на участке площадью 304 м2 и сразу готов к строительству с действующ…
€169,000
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Земельные участки в Rukavac, Хорватия
Земельные участки
Rukavac, Хорватия
Площадь 1 224 м²
VIS, RUKAVAC - земля под застройку 1220 м2 300 м от моря по воздуху или 800 м по дороге Кр…
€110,160
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