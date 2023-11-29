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Земельные участки в Велика-Горица, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Велика-Горица, Хорватия
Земельные участки
Велика-Горица, Хорватия
Площадь 10 806 м²
www.biliskov.com  ID: 13681 Велика Горица Земельный участок под смешанную застройку, площа…
€2,70 млн
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