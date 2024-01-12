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Продажа офисных помещений в Велика-Горица, Хорватия

коммерческая недвижимость
3
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1 объект найдено
Офис 2 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Офис 2 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
www.biliskov.com  ID: 13876 Велика Горица Коммерческое помещение 63,84 м2 на первом этаже …
€239,400
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