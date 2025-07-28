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Производственные здания в Вараждинской жупания, Хорватия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 135 500 м² в Opcina Jalzabet, Хорватия
Производство 135 500 м²
Opcina Jalzabet, Хорватия
Площадь 135 500 м²
ВАРАЗДИН14ha Коммерческая зона для промышленности, производства и специализированных рынков …
$12,40 млн
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