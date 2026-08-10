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Коммерческая недвижимость в Вараждинской жупания, Хорватия

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5 объектов найдено
Коммерческое помещение 139 м² в Вараждин, Хорватия
Коммерческое помещение 139 м²
Вараждин, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 139 м²
www.biliskov.com ID: 15062Вараждин, центрФантастическое коммерческое помещение общей чистой …
Цена по запросу
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Инвестиционная в Opcina Sracinec, Хорватия
Инвестиционная
Opcina Sracinec, Хорватия
I25764 Kralja Tomislava
$564,648
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Производство 135 500 м² в Opcina Jalzabet, Хорватия
Производство 135 500 м²
Opcina Jalzabet, Хорватия
Площадь 135 500 м²
ВАРАЗДИН14ha Коммерческая зона для промышленности, производства и специализированных рынков …
$12,40 млн
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TekceTekce
Инвестиционная в Opcina Bednja, Хорватия
Инвестиционная
Opcina Bednja, Хорватия
LAKE TRAKOŠĆAN, ECO PRIVATE PROPERTY WITH 3 NEW HOUSES AND LARGE GARDENS, UNIQUE PROPERTY! I…
$1,10 млн
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Ресторан, кафе 480 м² в Вараждин, Хорватия
Ресторан, кафе 480 м²
Вараждин, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 480 м²
www.biliskov.com ID: 14859Исключительная инвестиционная возможность: на продажу выставлен ус…
$2,13 млн
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