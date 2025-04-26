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Дома с бассейном в Умаге, Хорватия

виллы
110
дуплексы
4
10 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на море. Он состоит и…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Квартира на двух этажах с боковым видом на море. Он состоит из кухни 2-го этажа с гостиной, …
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Роскошные виллы Farkaš, Хорватия, продают роскошную дизайнерскую виллу в гольф-курорте Kempi…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Exclusive modern villa on the beach !!!! Exclusive villa with private beach for sale, in a q…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 514 м²
A unique opportunity in Croatia! Luxury in Istria! For sale 5 type of villas in the go…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Вилла состоит из первого и первого этажей. На первом этаже находится большая кухня с обеденн…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на спортивные площадки…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с боковым видом на море. Он со…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 967 м²
Уникальная возможность в Хорватии! Роскошь в Истрии! Продается 5 видов вилл на гольф-к…
Цена по запросу
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Вилла в Умаг, Хорватия
Вилла
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Продается новая красивая вилла с бассейном, в 4 км от моря. Он имеет площадь 160 м2 и распол…
Цена по запросу
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