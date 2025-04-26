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Квартиры с террасой в Умаге, Хорватия

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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Умаг, Хорватия
Квартира 1 спальня
Умаг, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает новые апартаменты в окрестностях Умага. Квартира явля…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
The apartment is located on the ground floor and consists of two bedrooms, two bathrooms, ha…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 4 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
Красиво оформленный дом с квартирами 3 на продажу, в 250 м от пляжей и в 250 м от теннисного…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Умаг, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Умаг, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Apartment with a Large Garden in the First Row to the Sea in Umag An exceptional opportunity…
$575,720
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