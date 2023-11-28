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Виллы в Триль, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с Spalni в Gardun, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Gardun, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Расположение: Сплит регион Построен: 2018 Полы: 2 Внутреннее пространство: 300м2 Размер учас…
€1,000,000
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