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Дома с бассейном в Рабе, Хорватия

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виллы
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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Барбат, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Барбат, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Исключительная возможность на острове Раб, Хорватия – представляем вам замечательный дом, ра…
$764,636
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