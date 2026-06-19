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Дома с видом на море в Рабе, Хорватия

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виллы
4
12 объектов найдено
Дом 3 спальни в Banjol, Хорватия
Дом 3 спальни
Banjol, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
В одном из самых спокойных районов Банжоля эта элегантная современная вилла сочетает в себе …
$613,217
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Дом 3 спальни в Banjol, Хорватия
Дом 3 спальни
Banjol, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
В деревне Барбат на острове Раб на продажу предлагается красивый дом, расположенный в спокой…
$613,217
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Дом 4 спальни в Барбат, Хорватия
Дом 4 спальни
Барбат, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 532 м²
Количество этажей 3
Этот красивый отдельно стоящий дом, построенный в 2015 году с полной и действительной строит…
$976,815
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International Property AlertInternational Property Alert
Дом 4 спальни в Барбат, Хорватия
Дом 4 спальни
Барбат, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Красивый семейный дом на продажу в Барбате, расположенный в спокойном и привлекательном мест…
$705,990
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Дом 7 спален в Барбат, Хорватия
Дом 7 спален
Барбат, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Дом продается в привлекательном и спокойном месте на острове Раб, идеально подходит для семе…
$896,371
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Дом в Banjol, Хорватия
Дом
Banjol, Хорватия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
На прекрасном острове Раб, в спокойной и естественной обстановке, есть дом на трех этажах, к…
$702,467
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TekceTekce
Дом 2 спальни в Барбат, Хорватия
Дом 2 спальни
Барбат, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Остров Раб, Барбат – на продажу выставлен новый дом с оливковой рощей. Дом имеет общую жилую…
$320,625
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Дом 12 спален в Барбат, Хорватия
Дом 12 спален
Барбат, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 500 м²
Отдельная вилла продается в Барбате на острове Раб, с общей жилой площадью 500 м2, расположе…
$1,38 млн
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Вилла 4 комнаты в Барбат, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Барбат, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Исключительная возможность на острове Раб, Хорватия – представляем вам замечательный дом, ра…
$764,636
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Дом 2 спальни в Барбат, Хорватия
Дом 2 спальни
Барбат, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Остров Раб, Барбат – современная вилла с бассейном на продажу, расположенная всего в 70 метр…
$808,818
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Дом 6 спален в Banjol, Хорватия
Дом 6 спален
Banjol, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 395 м²
Количество этажей 2
Продается современная городская вилла, расположенная в тихом месте на вершине холма, всего в…
$2,03 млн
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Дом 3 спальни в Барбат, Хорватия
Дом 3 спальни
Барбат, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Остров Раб, Барбат - привлекательный террасный дом для продажи в центральном месте с общей ж…
$345,907
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