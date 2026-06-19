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Дома с гаражом в Рабе, Хорватия

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виллы
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2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Барбат, Хорватия
Дом 4 спальни
Барбат, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 532 м²
Количество этажей 3
Этот красивый отдельно стоящий дом, построенный в 2015 году с полной и действительной строит…
$976,815
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Дом 2 спальни в Барбат, Хорватия
Дом 2 спальни
Барбат, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Остров Раб, Барбат – современная вилла с бассейном на продажу, расположенная всего в 70 метр…
$808,818
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