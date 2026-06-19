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Квартиры с видом на море в Рабе, Хорватия

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12 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Banjol, Хорватия
Квартира 3 спальни
Banjol, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Просторная квартира для продажи, расположенная в районе Банжоль на острове Раб, общей площад…
$526,085
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Квартира 3 спальни в Supetarska Draga, Хорватия
Квартира 3 спальни
Supetarska Draga, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Уникальная возможность – просторная квартира на берегу моря на острове Раб В спокойном райо…
$517,137
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Квартира 1 спальня в Барбат, Хорватия
Квартира 1 спальня
Барбат, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 2
Квартира продается на первом этаже высококачественного жилого дома, построенного в 2010 году…
$229,839
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International Property AlertInternational Property Alert
Квартира 2 спальни в Раб, Хорватия
Квартира 2 спальни
Раб, Хорватия
Количество спален 2
Площадь 49 м²
На острове Раб продается очаровательная квартира с большой открытой площадкой, частной парко…
$344,221
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Квартира 1 спальня в Барбат, Хорватия
Квартира 1 спальня
Барбат, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 2
Квартира продается на первом этаже высококачественного жилого дома, построенного в 2010 году…
$229,839
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Квартира 2 спальни в Барбат, Хорватия
Квартира 2 спальни
Барбат, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Новая квартира на 1-м этаже продается в поселке Барбат, с общей полезной площадью 65 м2. Рас…
$275,807
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Banjol, Хорватия
Квартира 3 спальни
Banjol, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается роскошный пентхаус в современной городской вилле, расположенной на холме, всего в …
$811,331
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Квартира 3 спальни в Banjol, Хорватия
Квартира 3 спальни
Banjol, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
В тихой, зеленой части Банджола на острове Раб, всего в 250 метрах от моря и пляжа, продаетс…
$763,065
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Квартира 1 спальня в Banjol, Хорватия
Квартира 1 спальня
Banjol, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
В тихой и чрезвычайно привлекательной части Банджоле на острове Раб, всего в 5 минутах ходьб…
$260,292
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Квартира 2 спальни в Барбат, Хорватия
Квартира 2 спальни
Барбат, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Квартира в недавно построенном здании продается в Барбате на Рабе, расположенном в тихой час…
$298,790
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Квартира 4 спальни в Барбат, Хорватия
Квартира 4 спальни
Барбат, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продается просторная и исключительно качественная квартира в Барбате, на острове Раб, распол…
$689,516
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Квартира 2 спальни в Banjol, Хорватия
Квартира 2 спальни
Banjol, Хорватия
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Современная квартира в новом здании выставлена на продажу, расположена в тихой части района …
$280,032
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