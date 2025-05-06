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Дома с террасой в Паге, Хорватия

виллы
8
5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Паг, Хорватия
Дом 3 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
House with a fairytale view in a unique location, first row to the sea, Bošana, Pag Island T…
$476,076
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Дом 4 комнаты в Паг, Хорватия
Дом 4 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Luxury villa with infinity pool, sea view, 178.91 m2, Pag Luxury villa for sale with infinit…
$1,52 млн
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Дом 7 комнат в Simuni, Хорватия
Дом 7 комнат
Simuni, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 347 м²
Количество этажей 3
House with 4 apartments in the first row to the sea, Šimuni (Pag) On the southwest side of t…
$730,721
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Дом 4 комнаты в Vlasici, Хорватия
Дом 4 комнаты
Vlasici, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
On the southern side of the island of Pag, in the village of Vlašići, there is a family hous…
$221,431
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Дом 10 комнат в Паг, Хорватия
Дом 10 комнат
Паг, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 363 м²
Количество этажей 3
INVESTMENT, apartment building, view, parking, tavern, Pag, 363 m2, An apartment building fo…
$797,151
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