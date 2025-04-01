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Дома с террасой в Света Неделя, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 7 комнат в Света Неделя, Хорватия
Дом 7 комнат
Света Неделя, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
I24084 За Гай
$553,056
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Дом 7 комнат в Света Неделя, Хорватия
Дом 7 комнат
Света Неделя, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
I24650 Skendrovićev put
$509,180
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