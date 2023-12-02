ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Коммерческая
Света Неделя
Коммерческая недвижимость в Света Неделя, Хорватия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель 21 комната
Загреб, Хорватия
21
17
435 м²
Улица Савская, недалеко от небоскреба Весника. Двухуровневые офисные помещения общей площад…
€555,732
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 9 комнат
Город Загреб, Хорватия
9
3
1 213 м²
www.biliskov.com ID: 13447 Загреб, Радничка Честа Коммерческое помещение, офис по адресу 7…
€2,72 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Магазин 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
3
300 м²
www.biliskov.com ID: 13632 Дони град, Тушканова Коммерческое помещение 300м2 на первом эт…
€1,51 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 50 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Цриквеница, Хорватия
50
Продается отель 4*, расположенный на берегу возле моря недалеко от Цриквеницы. Отель построе…
€7,75 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Отель 25 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Zedno, Хорватия
25
4
A luxuriously equipped four-storey 4* apart-hotel is for sale, located in an attractive loca…
€2,49 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Склад 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
4
1
132 м²
Нижний город, недалеко от площади жертв фашизма Деловое помещение площадью 132м2, расположе…
€482,893
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sutivan, Хорватия
10
10
3
Продается четырехэтажная вилла, расположенная на большом участке, всего в нескольких шагах о…
€1,90 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Офис с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Opcina Tuhelj, Хорватия
3
Продается трехэтажный коммерческо-жилой объект, площадью 700 м2, расположенный на большом уч…
€1,34 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Отель 45 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Smokvica, Хорватия
45
4
ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается отель, категории 3*, расположенный в живописном приморском …
€3,10 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, БОРИК
Город Пула, Хорватия
9
9
740 м²
2
Продается небольшой отель, расположенный прямо на берегу, на пляже. В многоэтажном доме име…
€1,25 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ, УГЛЯН ХОРВАТИЯ
Opcina Preko, Хорватия
4 419 м²
Продаётся земля под застройку с проектом под строительство отеля в Преко, Углян. Получено…
€9,98 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Другое
Истрийская жупания, Хорватия
30 000 м²
€1,79 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL