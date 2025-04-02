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Виллы в Стариград, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла в Rudina, Хорватия
Вилла
Rudina, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Вилла St.Antonio находится всего в 20 метрах от моря и пляжа с пешеходной дорожкой шириной 3…
$1,15 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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