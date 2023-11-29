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Склады в Сплит, Хорватия

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1 объект найдено
Склад 10 комнат в Grad Split, Хорватия
Склад 10 комнат
Grad Split, Хорватия
Комнаты 10
Площадь 670 м²
Сплит, Стинице, офисное помещение 670 м2 на двух этажах, в характере террасного офисного зда…
€1,30 млн
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