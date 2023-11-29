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Особняки в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

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2 объекта найдено
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В ЭЛИТНОМ РАЙОНЕ СПЛИТА Продается прекрасная вилла, расположенная в одн…
€3,10 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Особняк 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Seget Vranjica, Хорватия
Особняк 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Seget Vranjica, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
ГОСТЕВОЙ ДОМ С РЕСТОРАНОМ В ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ Продается просторный гостевой дом, располож…
€2,30 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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