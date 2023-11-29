Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Земельные участки
  4. Солин

Земельные участки в Солин, Хорватия

10 объектов найдено
Земельные участки в Солин, Хорватия
Земельные участки
Солин, Хорватия
Площадь 240 м²
€242,000
Оставить заявку
Земельные участки в Солин, Хорватия
Земельные участки
Солин, Хорватия
Площадь 1 215 м²
Участок под застройку 1215м2 Солин, район Гашпини.Участок расположен в зоне М2 - смешанное и…
€206,550
Оставить заявку
Земельные участки в Солин, Хорватия
Земельные участки
Солин, Хорватия
Площадь 1 741 м²
Солин, продаем участок под застройку прямоугольной формы 1741м2. К участку ведет асфальтиров…
€296,000
Оставить заявку
Земельные участки в Солин, Хорватия
Земельные участки
Солин, Хорватия
Площадь 1 423 м²
Солин, Свети Кайо, мы продаем участок под застройку 1423 м2, который состоит из 2 участков, …
€199,000
Оставить заявку
Земельные участки в Солин, Хорватия
Земельные участки
Солин, Хорватия
Площадь 3 154 м²
Солин, Св. Земля под застройку Kajo 3 154м2 в зоне М1, для строительства жилого/многоквартир…
€950,000
Оставить заявку
Земельные участки в Солин, Хорватия
Земельные участки
Солин, Хорватия
Площадь 10 848 м²
Солин, МетеризЗемельный участок 10 848м2 на продажу в смешанной зоне.Участок расположен вдол…
€1,84 млн
Оставить заявку
Земельные участки в Солин, Хорватия
Земельные участки
Солин, Хорватия
Площадь 1 800 м²
Солин, Донья Страна, продается участок под жилую застройку 1800 м2, 2-й ряд над дорогой, отк…
€450,000
Оставить заявку
Земельные участки в Солин, Хорватия
Земельные участки
Солин, Хорватия
Площадь 815 м²
Каштел СућураЦ, земля под застройку K-zone, площадью 815 м2 вдоль асфальтированной дороги, н…
€220,000
Оставить заявку
Земельные участки в Солин, Хорватия
Земельные участки
Солин, Хорватия
Площадь 1 715 м²
Solin, gornje Rupotine - строительный участокучасток под застройку 1715м2 на продажу.На учас…
€275,000
Оставить заявку
Земельные участки в Солин, Хорватия
Земельные участки
Солин, Хорватия
Площадь 1 057 м²
Solin, Dolac Čovinac- земля под застройкуЗемельный участок 1057м2 на продажу.Зона М1Электрич…
€200,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти