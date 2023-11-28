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Дома в Скрадин, Хорватия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document в Lozovac, Хорватия
Дом 2 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Lozovac, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
House with a beautiful yard in Lozovac, 789 m2 The house surrounded by high walls with a tot…
€210,000
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