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Коммерческая недвижимость в Сисацко-Мославинская жупания, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая с Ownership document в Novo Pracno, Хорватия
Коммерческая с Ownership document
Novo Pracno, Хорватия
Площадь 2 500 м²
I25188 Висок Печи Метавал
€1,000,000
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