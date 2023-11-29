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Особняки в Шибеник, Хорватия

Особняк В архив
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1 объект найдено
Особняк 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Шибеник, Хорватия
Особняк 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Шибеник, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Продается имение, расположенное в тихом месте в окрестностях Шибеника. Дом, площадью 250 м2,…
€950,000
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