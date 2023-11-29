Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Земельные участки
  4. Шибеник

Земельные участки в Шибеник, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки в Шибеник, Хорватия
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
Площадь 2 262 м²
www.biliskov.com  ID: 13620 Шибеник, Ядрия Строительный участок площадью 2262 м2 с видом н…
€452,400
Оставить заявку
Земельные участки в Шибеник, Хорватия
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
Продается участок под застройку, расположенный в 200 м от моря на Шибенской Ривьере, в непос…
€700,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки в Шибеник, Хорватия
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается уникальный участок площадью 8500 м2, расположенный…
€6,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки в Шибеник, Хорватия
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
Площадь 3 250 м²
€260,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти